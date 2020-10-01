Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına...

01.10.2020 08:48 | Son Güncelleme: 01.10.2020 08:55

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars'ta yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars'ta yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin ikametinde, Belediye Başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında PKK terör örgütü tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca PKK terör örgütünün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, PKK terör örgütünün kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri arasında, "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek" de bulunuyor.

Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına...
Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına...
Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına...
Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına...

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Charles Michel
Magazin Şehrazat Müge Anlı Mert Fırat Hazal Kaya
Spor Falcao Can Bartu Ryan Babel Mbaye Diagne Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına... - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 08:55:53. #1.14#
title