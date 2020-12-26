Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi devam ediyor
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Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi devam ediyor

26.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:56
Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi devam ediyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent yağan karın ardından karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent yağan karın ardından karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Devam eden çalışmalarda öncelik yoğun yaşam alanları olurken, ana arterler de kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri caddelerin karını temizlerken, karlar kamyonlarla kent dışına çıkarıldı. Karla mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi devam ediyor
Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi devam ediyor
Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:59:38. #1.14#
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