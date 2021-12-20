Karla Kaplı Yollar Büyükşehir Ekiplerince Açıldı

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde etkili olan karla mücadele kapsamında yoğun mesai harcadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, karla mücadele eden ekiplerle birlikteydi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla ve ilçelerinde kar yağışı uyarısının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipler ve iş makineleriyle teyakkuza geçti.

Kar yağışı Menteşe'nin Sungur, Denizova, Derinkuyu, Yenibağyaka ve Kuyucak mahallelerinde etkili oldu. Yağış aynı zamanda Kavaklıdere merkez Nebiler, Ortaköy Yukarıyayla Çavdır, Çamlıbel, Köyceğiz ilçesi Otmanlar, Karaçam, Ula ilçesi Turgut, Çakmak, Fethiye ilçesi Karaağaç, Seydikemer ilçesi Söğütlüdere ve Milas ilçesi Çukurköy mahallesinde etkili oldu.

Ekipler Gece Boyu Çalıştı

Teyakkuzda bekleyen Büyükşehir ekipleri Menteşe, Kavaklıdere, Ula, Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Fethiye ve Milas ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmelerini sağlamak ve mağdur olmalarının önüne geçmek adına kar yağışının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü. Ekipler il genelinde 30'dan fazla iş makinesi ve kar küreme araçları ile gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler ulaşıma açılan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Başkan Gürün: Kar Yağışının Yaşandığı Yerlerde Hiçbir Yolumuz Kapalı Değil

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gece boyu yoğun mesai harcalar ekipleri ziyaret etti. Başkan Gürün karla mücadeleyi yerinde inceledi. Başkan Gürün "Kar yağışı bizi çok mutlu etti. Yağmurun az yağması nedeniyle su rezervlerimizde düşüşler vardı. Kar yağışları nedeniyle bir bakıma su rezervi almış oluyoruz. Kar yağışının yaşandığı ilçelerde çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağışının yaşandığı yerlerde hiçbir yolumuz kapalı değil. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bir yandan kar kürüme işlemlerini yaparken diğer yandan tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Kar yağan bölgelere Muğla'lılar çocuklarıyla akın etti. Çocuklarıyla birlikte karın keyfini yaşadılar. Bu kadar sıkıntılı dönemde böyle şeye de vatandaşların ihtiyacı varmış" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet