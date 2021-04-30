Karavana dönüştürdüğü servis minibüsüyle yollara düşecek
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Karavana dönüştürdüğü servis minibüsüyle yollara düşecek

Karavana dönüştürdüğü servis minibüsüyle yollara düşecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Kültür Sanat

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Eyüphan Kara, arkadaşından satın aldığı eski model servis minibüsünü karavana dönüştürerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Eyüphan Kara, arkadaşından satın aldığı eski model servis minibüsünü karavana dönüştürerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

İlçede otomobil ses sistemleri işiyle ilgilenen 31 yaşındaki Kara, arkadaşının aracını 65 bin liraya satın aldı.

Karavanın enerji, ısıtma, tuvalet, duş, mutfak ve su sistemlerini de kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayan, aracın içerisine televizyon, klima, buzdolabı, yatak, mikro dalga fırın koyan Kara, kısa zamanda Türkiye turuna çıkmayı hedefliyor.

"Çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş oldum"

Eyüphan Kara, AA muhabirine, karavan yapmayı çok istediğini ve salgın döneminde bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Aracı 65 bin liraya arkadaşından satın aldığını belirten Kara, şu değerlendirmede bulundu:

"2,5 ay araçla uğraştım, eksikleri, evrakları, elektrik, mobilya işlemleri vardı. Tek tek kendi emeğimle yaptım. Aracın içinde 200 litrelik temiz su depom, 110 litrelik pis su depom, ayrıca aracın altında duş ve lavabo için de 200 litrelik ayrı bir depom var. Aracımda ev kliması bulunuyor, güneş panelleri mevcut. Böylelikle akülerimi dolduruyorum. 200 amperden 4 jel aküm var. Araç içerisindeki ışık ve donanımlar için invertörüm (güç çevirici) var. 220 volt bütün sistemi çalıştırıyorum. Buzdolabı, mikro dalga fırın, televizyon, internet, klima, ısıtıcı, tost makinem başta olmak üzere her şeyim var."

Kara, karavanı en işi şekilde tasarlamak için geniş çaplı araştırma yaptığını anlatarak, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş oldum." dedi.

Kara, 30 bin lira harcama yaptığını dile getirerek, aracı satın almak ya da kiralamak için talepler aldığını kaydetti.

Kara, aracın görenlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Aracı sökülmesinden yapıldığı ana kadar gezenler, soranlar, fotoğraf çekenler oldu. Aracıma 230 bin lira civarında para verdiler, satmadım. Emeğim var, ben binmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Eyüphan Kara, karavanıyla en kısa sürede Türkiye turuna çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Salgın sürecinde karavanlara ilginin artığına işaret eden Kara, bu tarz girişimde bulunmak isteyenlere yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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