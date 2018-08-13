Karaman'da Taksicilerden Dolar Kampanyası

Karaman'da taksici esnaf tarafından dolar kampanyası başlatıldı.

2 bin 500 dolar bozdurup makbuzunu taksiciye gösteren vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek.

Karaman Gar Taksi esnafları, yükselen dolar karşısında vatanına destek çıkmak amacıyla kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, 2 bin 500 dolar bozdurup makbuzu Gar Taksi esnafına gösteren vatandaşları Konya Havaalanına kadar ücretsiz seyahat ettireceklerini ifade eden taksici Mustafa Çimen, kampanyayı ülke ve millet adına başlattıklarını söyledi.

Çimen, esnafların da kampanyaya destek sağlamaları konusunda çağrı yaparak, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve milletimizin kalkınması için dolara karşı böyle bir kampanya başlattık. 2 bin 500 dolar bozdurup makbuzu bize getirene Konya'ya ve Konya Havaalanına ücretsiz bir şekilde yolculuk sağlayacağız. Buradaki taksici esnaf arkadaşlarımla beraber böyle bir kampanya başlattık. Karaman'daki diğer esnaf arkadaşlarımın da böyle bir kampanyaya katkı sağlamalarını dilerim. Gurbetçilerimizin illaki bu konuda daha duyarlı olacaklarını düşünüyorum. Mevzu bahis vatan millet. Elimizden ne geliyorsa biz Karaman esnafı olarak vatanımız, milletimiz için her zaman canla, başla canı gönülden elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."