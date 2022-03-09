Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karabük'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karabük'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen polis, kimlikleri belirlenen 7 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "evden hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanırken, çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Polis, Güncel, Haberler

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