Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
GÜZELBAHÇE, İZMİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla- Güzelbahçe kavşaklarında SGS tag değişimi nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım Çeşme istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Datça-Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde üst yapı asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresinde (Keşap şehir girişi) yapım çalışması nedeniyle Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.