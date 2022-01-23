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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

GÜZELBAHÇE, İZMİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla- Güzelbahçe kavşaklarında SGS tag değişimi nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım Çeşme istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Datça-Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde üst yapı asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresinde (Keşap şehir girişi) yapım çalışması nedeniyle Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Çeşme, İzmir, Güncel, Haber

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