Kahramanmaraş'ta araçları kara saplanan 5 kişi kurtarıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta araçları kara saplanan 5 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta araçları kara saplanan 5 kişi kurtarıldı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kara saplanan hafif ticari araçtaki 5 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kara saplanan hafif ticari araçtaki 5 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Özal Gülay idaresindeki 34 CEL 142 plakalı hafif ticari araç, kırsal Büget Mahallesi yakınlarında kara saplandı.

Gülay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaklaşık 5 saattir yolda mahsur kaldıklarını belirtti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara saplanan araca ulaşarak 5 kişiyi kurtardı.

Devriye aracına bağladıkları aracı Küçüktatlar Mahallesi'ne kadar çeken jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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