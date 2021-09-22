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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

CUMHURİYET (İHA) - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Baro Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantı da konuşan Vali İbrahim Akın, koordinasyon toplantısının kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, ayrıca üretilen çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi. Ülkede, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın 'Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle hayata geçirildiğini belirten Vali İbrahim Akın, "Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli kararlar alınmaktadır. Bizler de ilimizdeki çalışmaları bu eylem planı doğrultusunda kararlılıkla yürütüyoruz. Ümit ediyoruz ki millet olarak hiçbir şekilde onaylamadığımız, geleneklerimizle asla bağdaşmayan kadına şiddet hadiseleri ülkemizde ve dünyada sona erer" şeklinde konuştu.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda Kırşehir'de yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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Haber: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Haberler
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