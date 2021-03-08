Kadın polisler unutulmadı
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Kadın polisler unutulmadı

08.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:23
Kadın polisler unutulmadı

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meslektaşlarına çiçek verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meslektaşlarına çiçek verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Mersin'de görev yapan kadın polislerde unutulmadı. Gün dolayısıyla kadın meslektaşlarını makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, günlerini kutlayarak, çiçek verdi. Polis teşkilatının başarılarında kadınların büyük roller oynadığını söyleyen Şahne, toplumsal kültürde özel bir yere sahip olan tüm kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın polislerle bir süre sohbet eden Şahne, yaptıkları işleriyle ilgili bilgiler aldı. - MERSİN

Kadın polisler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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