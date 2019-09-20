Judokalar taşkent'te olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak

20.09.2019 16:15

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 20-22 Eylül tarihlerinde yapılacak Grand Prix müsabakalarında, 2 kadın ve 6 erkek judocumuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için puan ve madalya mücadelesi yapacak.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan kazandıran büyük organizasyonlar arasında bulunan Taşkent Grand Prix müsabakalarında, 2 kadın ve 6 erkek judokamız, kota puanı ve madalya için mücadele edecek. 73 ülkeden 217'si kadın, 250'si erkek olmak üzere toplam 467 judocu tatamiye çıkacak.

Taşkent Grand Prix müsabakalarına katılacak kafile bu akşam havayoluyla bu ülkeye hareket etti. Ay-yıldızlı judokalarımız ve maç programları şöyle:

20 Eylül Cuma: Kadınlar: 48 Kg: Gülkader Şentürk, 52 Kg: İrem Korkmaz; Erkekler: 60 Kg: Mihraç Akkuş, 66 Kg: Sinan Sandal ve Samer Kumtaş.

21 Eylül Cumartesi: Erkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu, 81 Kg: Vedat Albayrak.

22 Eylül Pazar: +100 Kg: Cemal Erdoğan.

Kaynak: DHA