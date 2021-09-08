Judocularımız Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Judocularımız Dünya Şampiyonasına HazırlanıyorBaşkanımız Yakup Ümit Kihtir, Manisa Salihli'de Dünya Şampiyonasına hazırlanan Judo Milli Takımımımızı ziyaret etti.

Judocularımız Dünya Şampiyonasına HazırlanıyorBaşkanımız Yakup Ümit Kihtir, Manisa Salihli'de Dünya Şampiyonasına hazırlanan Judo Milli Takımımımızı ziyaret etti. 27-30 Ekim 2021 tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası için sporcularımıza ve teknik ekibe başarılar dileyen Kihtir, başarılı olacaklarına dair inancının tam olduğunu belirtti. Milli takımımıza Dünya Şampiyonluğu yolunda başarılar diliyoruz! Bunu beğen Açıklaması

Kaynak: Habermetre