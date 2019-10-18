Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

18.10.2019 10:33

Jandarma ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, Orta Doğu ülkelerinden temin edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya götürme hazırlığında olan 2 şüpheli yakalanırken araçta yapılan aramada 75 kilo eroin bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, Z.F.İ. ve İ.T'nin Orta Doğu ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Avrupa'ya çıkaracağı bilgisini aldı.

Şüphelilerin Büyükçekmece'de ikamet ettiğini belirleyen ekipler, bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak, fiziki takibe başladı.

Çalışmalar sonucunda çekici ve dorse temin eden şüphelilerin, Avrupa ülkelerine ihracatı yapılan yüklerin altındaki gizli bölmelere uyuşturucu yerleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin gümrük işlemlerini bitirmek üzere Gümrük Müdürlüğüne doğru hareket etmeleri üzerine operasyon başlatan ekipler, araçların geçiş güzergahlarını tutarken jandarma helikopterleri ve drone ile havadan takibe devam etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra aracı durduran ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra dedektör köpeği Vadi'nin de katılımıyla arama yaptı. Vadi'nin dorsenin alt kısmına tepki vermesi üzerine bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.

Aracın üzerindeki ihraç ürünlerini indiren jandarma ekipleri, narkotik köpeklerinden ve x-ray cihazlarının tespitinden korunmak için dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğünü fark etti. Kurşun kaplamaları söken ekipler, gizli bölmede 75 kilo eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: AA