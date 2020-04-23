İzmirliler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan balkonlarda okudu
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Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Haber

İzmirliler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan balkonlarda okudu

İzmirliler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan balkonlarda okudu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs salgını kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla evlerinin balkon ve camlarından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

23.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:50
İzmirliler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan balkonlarda okudu

İzmirliler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan balkonlarda okudu

İZMİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs salgını kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla evlerinin balkon ve camlarından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı coşkusu bugün tüm yurtta yaşanıyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar kutlamalarını evlerinde yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm yurttaşları evlerin balkon ve camlarından İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. İzmirli vatandaşlar da bu akşam saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söylediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tüm yurttaşları saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı balkonlarda okumaya davet etmişti. Erdoğan mesajında, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız" ifadelerine yer vermişti.

Ata Caddesi Mikrop ile ayağa kalktı

Balçova ilçesi Ata Caddesi'nde bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı etkinliği öncesi İzmirli ünlü şovmen ve şarkıcı Mikrop Hikmet'in balkon konseriyle eğlenirken, saat 21.00'de İstiklal Marşı coşkusunu yaşadılar. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, etkinliğin ardından İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı ile bayraklarını salladılar.

Vatandaşlar bayramı doyasıya kutladı

İzmir'de İstiklal Marşı'nı balkonlarında okuyam vatandaşlardan Tunçer Soner, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bütün çocuklara kutlu olsun" dedi. Cengizhan Gül isimli vatandaş da "23 Nisan'ın 100. yılında bu coşkuyu bu sene evlerimizde yaşadık. Her zaman devletimizin yanında arkasında olacağız. Bu böyle biline" diye konuştu.

Mikrop Hikmet: "Bu 23 Nisan daha bir coşkuyla kutlandı"

İzmirli şovmen, şarkıcı Mikrop Hikmet lakabıyla bilinen Hikmet Durmuş, Balçova'daki evinin balkonunda etkinlik öncesi konser vererek vatandaşları coşturdu. Mikrop Hikmet yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan daha bir coşku ile kutlandı sanki. Korona virüs tedbirlerine aldığımız önlemler de gayet yerinde. Devletimizin aldığı önlemler doğrultusunda sosyal mesafeye ayak uydurarak, hem de evde kalarak ben de İzmirli bir sanatçı olarak nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. İşte gördüğünüz gibi bu düzeneği kurdum. Balçova'da yaklaşık bir buçuk boyunca konser verdim ve bütün mahalleli gördüğünüz gibi balkonuna çıktı. Hem marşlara, hem de şarkılara türkülere eşlik ettiler. Çok güzeldi. Korona virüs... Evde kalarak yeneceğiz seni. Çıkmayın dışarıya. Çıkmayın da bir an önce gitsin bu virüs. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi çifte bayram yaşayalım. İzmirli bir sanatçı olarak sizlere bu uyarılarda bulunuyorum. Siz de zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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