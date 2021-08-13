İzmir'in Çernobili uluslararası arenaya taşınacak

İzmir'in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 12. kez "duran adam" eylemi yaparak alandaki kirliliğe dikkat çekti.