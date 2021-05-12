İzmir'de kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası uygulandı
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası verildi.
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası verildi.
İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Beşyol Mahallesinde kumar oynandığı belirtilen 1 depoya baskın düzenledi.
Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 35 kişiye 166 bin 839 lira ceza kesildi.
Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz