İzmir'de kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası uygulandı
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İzmir'de kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası uygulandı

İzmir'de kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası verildi.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası verildi.

İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Beşyol Mahallesinde kumar oynandığı belirtilen 1 depoya baskın düzenledi.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 35 kişiye 166 bin 839 lira ceza kesildi.

Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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