İzmir'de kalbine zıpkın saplanan kişi ameliyatla sağlığına kavuştu
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İzmir'de kalbine zıpkın saplanan kişi ameliyatla sağlığına kavuştu

İzmir'de kalbine zıpkın saplanan kişi ameliyatla sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir'in Karaburun ilçesinde balık avı sırasında kalbine zıpkın saplanan kişi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesindeki ameliyatla hayata tutundu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde balık avı sırasında kalbine zıpkın saplanan kişi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesindeki ameliyatla hayata tutundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, arkadaşlarıyla balık avlamaya giden ve elindeki zıpkını kazara kalbine saplayan Oğuzhan Sonügür (33), DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kalp ve damar cerrahisi bölümünde ameliyata alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, Sonügür'ün hastaneye getirildiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru girdiğini gördüklerini belirtti.

Gençpınar, şunları kaydetti:

"Çoğu kalp ameliyatında dokuyu hareket ettirebiliyorsunuz. Ancak bu vakada zıpkının ucundaki bölüm nedeniyle böyle bir şansımız olmadı. Çünkü kalp dokusunun yırtılması söz konusuydu. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını oradan çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için göğüs cerrahisiyle akciğerde de onarım yapıldı. Çoğu merkezde bu tarz ameliyatlar yapılamadığı için hastanın DEÜ Tıp Fakültesine gelmesinin kendisi için bir şans olduğunu söyleyebiliriz. Meslek hayatımızda çok az rastlayacağımız bu zorlu ameliyatı başarıyla tamamlayarak kalpte ciddi bir onarım yaptık."

Baba Rıdvan Sonügür ise hastayı ameliyat eden doktorlara teşekkür ederek, "112 Acil Servisi ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinin çabalarıyla oğlum kurtuldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar da ameliyatı gerçekleştiren doktorları tebrik etti.

Sonügür'ün tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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