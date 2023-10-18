İzmir'deki 4.2 Büyüklüğündeki Depremle İlgili Açıklama

'PANİK YAPACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

İzmir'in Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bayındır ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Küçük Menderes Havzası'nda Bayındır ile Tire arasındaki bölgede meydana gelen bir deprem. Normal koşullarda Batı Anadolu'da sismik açıdan tehlike düzeyi en düşük havzalardan biri. Tire- Bayındır- Kiraz- Beydağ arasındaki bölge sismik tehlike kaynakları açısından risk seviyesi düşük bir bölge olarak kabul edilir. Bu bölgede Kiraz fayı, Halıköy- Beydağ Fayı, Bayındır Fayı ve Tire Fayı gibi faylar bulunuyor. Fakat bu fayların kayma hızları çok düşük. Deprem üretme potansiyellerinin de düşük olduğu biliniyor. İlerleyen saatlerde depremi üreten fay ile ilgili odak mekanizma çözümleri belirlediğimizde bu depreme neden olan faya ait bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Bu aşamada panik yapacak bir durum söz konusu değildir" dedi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,