İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Yemek Fiyatlarına Yapılan Zammı Protesto Eden Öğrenciler Gözaltına Alındı

KERİM UĞUR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemek fiyatlarına yapılan fahiş zammı protesto ettiği için gözaltına alınan öğrenciler, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde iki gündür süren yemek zammı protestosu bugün de üniversitenin yemekhanesinde bir kez daha tekrarlandı. Öğlen yemeği saatinde yemekhane de çatal ve bıçakları masaya vurarak ses çıkartma eylemi yapan öğrencilere okul içerisinde bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin yaka paça dışarı çıkardığı 8 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenciler sağlık kontrollerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alındı. Öğrencilerin içeride ifadeleri alınırken arkadaşları da bina dışarısında bekledi. Öğrenciler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

"SAĞLIKLI, UCUZ VE NİTELİKLİ BİR BESLENME BİZİM HAKKIMIZ "

Serbest bırakılmalarının ardından bir açıklama yapan öğrenciler, "Bugün Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri olarak yemeklere yapılan yüzde 200'lük zamma karşı yaptığımız protestoların üçüncü gününde gözaltına alındık. Dün rektör danışmanı bizimle görüşmek istediğini iletmişti ancak bugün görüşmeye gelmedi. Bizi polis ve güvenlik görevlileri iş birliğiyle gözaltına aldırmayı tercih etti. Bugün buradan soruyoruz yapılan yüzde 200'lük zammına ses çıkartmak suç mu? Biz suçlu olmadığımızı biliyoruz asıl suçlular yoksulluk içerisindeyken utanmadan yüzde 200 zam yapabilenler, asıl suçlu öğrencilerin yemekhanesini öğrencilere sormadan özelleştirip sırf birkaç patron daha fazla kazansın diye biz işçi, emekçi çocuklarını bu yoksulluğa mahkum edenlerdir. Sağlıklı, ucuz ve nitelikli bir beslenme bizim hakkımız bunu biliyoruz ve hakkımızı mutlaka kazanacağız. Bütün sıra arkadaşlarımızı ses çıkartmaya ve nitelikli beslenme hakkımızı kazanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.