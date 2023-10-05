İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, yemeklere yapılan zamları çatal bıçaklarla protesto etmeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen protestoda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri Yemek Zamlarını Protesto Etmeye Devam Ediyor

KERİM UĞUR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri yemeklere yapılan zamları çatal bıçaklarla protesto etmeye devam ediyor. Yemeklere yapılan zamları protesto eden çok sayıda öğrenci bugün gözaltına alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin yemekhanelerinde gerçekleştirdikleri çatal bıçaklı protestolara bugün de devam etti. Yemek saatinde çatal ve bıçakları masalara vurup slogan atan öğrenciler, özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak emniyet güçlerine teslim edildi. Öğrenciler emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan yaşanan olayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen öğrencilere de özel güvenlikler müdahale etti.