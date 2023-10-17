DEÜ'de Türk Dünyası İş Kadınları Zirvesi başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde başlayan Türk Dünyası İş Kadınları Zirvesinde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk dünyasının çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünden hareketle, Türk dünyasının, sahip olduğu potansiyeli görmelerini bekliyoruz" dedi.

İki gün sürecek Türk Dünyası İş Kadınları Zirvesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde başladı. Programın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül ailesi olarak; eğitim, istihdam ve kariyer alanlarında kadınlara sağlanan imkan ve olanaklarla, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katkısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk dünyası iş kadınlarının, bu iş birliği fırsatlarını daha da güçlendirebilecek önemli aktörler olduğunu belirten Rektör Hotar, "İş dünyasının her sektöründe başarılı iş kadınları, ekonomik kalkınmanın anahtarıdır ve bu zirvede ele alınacak yeni iş birliği fırsatları kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilmelerini ve daha fazla girişimde bulunmalarını teşvik edecektir. Öyle inanıyorum ki Türk dünyası iş kadınları, bölgesel iş birliği projelerine liderlik ederek sürdürülebilir ekonomik iş birliği fırsatlarını daha da geliştireceklerdir" dedi.

DEÜ'nün; eğitimden kültüre, sağlıktan sanata kadar toplumsal hayatın her alanına dokunan gurur verici çalışmalara imza attığını ifade eden Rektör Hotar, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023'te, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun yatırımları hayata geçirmekteyiz. Hem eğitim kalitemizi hem de ürettiğimiz bilgi ve teknolojileri sanayiye aktarmak amacıyla çaba gösteriyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, 21. yüzyılda üniversitelerin tüm dünyada değişen hedeflerini, yetkinliklerini ve katkılarını yakından takip ediyor, üniversitemizin imkanlarını küresel trendler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncelliyoruz" diye konuştu.

Kadın temsiliyet vurgusu

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temelinde, kadınların duyarlı ve yenilikçi fikirlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, "Kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesi, kentimiz ve ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Kadın istihdamının ve girişimciliğinin sürdürülebilir kılınması, toplumsal kalkınmamız için kritik bir öneme sahiptir. Bu zirve; Türk dünyası iş kadınlarının iş birliği ve iletişimini artırmak, kadın istihdamına yönelik fırsatları değerlendirmek ve güçlü kadınlar, güçlü aileler ve güçlü toplumlar inşa etme vizyonumuz için büyük önem taşımaktadır. Gün boyu yapacağımız fikir alışverişleri ve zirvenin çıktıları, Türk dünyasının birlikte çalışarak daha da büyümesine katkı sağlayacak ve küresel krizlere karşı ortak mücadele irademizi güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

Rektör Hotar, İsrail'in Filistin halkına yönelik operasyonlarının insanlık dışı olduğunu kaydederek, Türk dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun çözüm noktasında harekete geçirmesi gerektiğini ifade etti.

"Ülkemiz sınamalar karşısında dış politikasını gelişen koşullara göre düzenlemektedir"

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da, DEÜ'nün yükseköğretimde uluslararasılaşmaya önem veren öncü kurumlardan olduğunu belirterek, bu tür girişimlerin dış politikada Türkiye'ye büyük kazançlar sağladığını ifade etti.

Büyükelçi Kaya, "Dokuz Eylül Üniversitemiz de örneği olmayan, önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu zirvede, uluslararası alanda birçok önemli konuya değinerek, kadınlarımızın bu süreçlere olan etkilerini konuşacağız. Küresel çapta belirsizliğin arttığı bu dönemde, iktisadi alanda büyümenin her alanda rekabet algısı yer almaktadır. Ülkemiz bu tür sınamalar karşısında dış politikasını gelişen koşullara göre düzenlemektedir. Türk devletleri arasındaki iş birliği, son dönemde hızlanmış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki faaliyetlerle en üst seviyeye ulaşmıştır. Gelişen dünyada çevre coğrafyalarının güçlenmesi ve iş birliklerinin arttırılması son derece önemlidir. Türkiye Devletleri, gün geçtikçe genişleyen ve güçlenen, faaliyetleri dikkatle izlenen bir konumda yer almaktadır" dedi.

Gökçen Kaya, İzmir'de iş kadınlarının önemli birçok dernekte liderlik konumunda olduğunu aktararak, "İzmir; dış dünya ile bağlantılı, hayatın her alanına dokunabilen, Türk devletleri ile iyi ilişkilere sahip, küresel niteliklerde birçok kadın lidere sahip. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına sayılı günler kala Türk Dünyası İş Kadınları Zirvesinde bulunmak gurur verici. Bölgesel refah, küresel barış ve geniş bir yelpazede kadınlarımızın daha çok yer almasını umuyor, bu tür etkinliklerin artarak sürmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ayrıca; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, KKTC İzmir Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Şebnem Pekdoğan, Azerbaycan İş Kadınlarına Destek İctimai Birliği Başkanı Vefa Muradzade, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Batken Bölgesi Yetkili Telsilcisi Danışmanı Elvira Borombaeva, KKTC Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Asbaşkanı Yeşim Direl, Kırgızistan Tel Elektrik Satış Müdürü Akaru Mukiyayeva, iş dünyası temsilcileri ile yerli, yabancı akademisyen ve öğrenciler katıldı. - İZMİR