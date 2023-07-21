Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş, 7 binayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yetersiz bulunan bilirkişi raporları için Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen heyet, incelemelerini tamamladı. Heyet, incelemeleri rapor olarak yazarken binalardan alınan numuneler ise laboratuvara gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş, 7 binayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yetersiz bulunan bilirkişi raporları için Dokuz Eylül Üniversitesi'nden kente gelen 6 kişilik heyet, yıkılan binalarda 15 günlük incelemelerini tamamladı. Heyet, incelemeleri rapor olarak yazarken binalardan alınan numuneler ise laboratuvara gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü'nden oluşturulan bilirkişi heyeti, yıkılan binalarla ilgili bilirkişi raporu hazırladı. Ancak savcılık, raporu yetersiz bulunca bu kez de 5 Temmuz'da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti. Savcılığın talebi doğrultusunda üniversiteden 6 kişilik heyet gönderildi.

Heyet çalışmalarını 15 günde tamamlarken, alınan numuneler ise laboratuvara gönderildi. Düzenlenecek rapor soruşturma dosyasına eklenecek.