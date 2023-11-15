İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Yemek Zammı Protestosu Sonrası 13 Öğrenciye Disiplin Soruşturması

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemeklere yapılan yüzde 200'lük zammı protesto eden 13 öğrenci hakkında rektörlük tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

SULTAN EYLEM KELEŞ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemeklere yapılan yüzde 200'lük zammı protesto ettiği için gözaltına alınan 13 öğrenci hakkında rektörlük tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, 5 Ekim 2023 tarihinde Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde bulunan yemekhanede, üniversite yemeklerine yapılan yüzde 200'lük zammı çatal bıçakları masalara vurup slogan atarak protesto etmişti. Özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak emniyet güçlerine teslim edilen öğrenciler gözaltına alınmıştı. Rektörlük, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan 13 öğrenci hakkında disiplin incelemesi başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün emriyle açıldığı belirtilen soruşturma yazısında, öğrencilerin çatal bıçakları masaya vurması toplu eylem kapsamında değerlendirildiği ve bu nedenle soruşturma açıldığı belirtildi. Öğrenciler 13 Kasım'da savunma vermeye çağrıldı, savunma yapmayan öğrencilerin savunma hakkından vazgeçmiş sayılacakları ifade edildi.