Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, yemek fiyatının 5,80 TL'den 17 TL'ye çıkarılmasını protesto etti. Öğrenciler, protestoyu engellemek isteyen özel güvenlik personeline tepki gösterdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri Yemek Zammını Protesto Etti

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, yemek fiyatının 5,80 TL'den 17 TL'ye çıkarılmasını protesto etti. Öğrenciler, protestoyu engellemek isteyen özel güvenlik personeline "Ödeyemediğimiz yemekhane fiyatlarını protesto etmek biz öğrencilerin en doğal hakkıdır" diye tepki gösterdi.

Ege Üniversitesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de yemek zammına tepki gösterdi. Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi yüzde 200'e varan zam yapması üzerine geçen yıl 5,80 TL olan yemek fiyatı 17 TL'ye çıktı.

Öğrenciler bugün yemekhanede zammı protesto etti. Çatal ve kaşıklarını masalara vurarak zamları protesto eden öğrencilere özel güvenlik personeli engel olmaya çalıştı. Bazı güvenlik personelinin zammı protesto eden öğrencileri cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.

Bir öğrenci güvenliğin müdahalesine karşı "Ödeyemediğimiz yemekhane fiyatlarını protesto etmek biz öğrencilerin en doğal hakkıdır. Şu an bizi terörize edemezsiniz. Ses çıkarma eylememiz gayet meşrudur, gayet hukukidir. Bu yaptığınız hukuk bir şey. Bize müdahale edemezsiniz" diye tepki gösterdi.