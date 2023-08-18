DEÜ Kampüslerinde Akıllı Çardak Projesi Hizmete Alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) kampüslerinde öğrencilerin kullanımına yönelik geliştirilen Akıllı Çardak Projesi'nin ilki DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde hizmete alındı. Proje, güneş panelleri aracılığıyla elektrik üretebilen, şarj istasyonu ve internet hizmeti sunan çardakları içermektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) kampüslerinde öğrencilerin kullanımına yönelik geliştirilen Akıllı Çardak Projesi'nin ilki DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde hizmete alındı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğünce öğrenciler için hazırlanan ve güneş panelleri aracılığıyla elektrik üretebilen, şarj istasyonu ve internet hizmeti sunan çardakların ilki müze önündeki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nükhet Hotar, projenin DEÜ yerleşkelerinde yeni öğretim döneminde yaygınlaştırılmasını planladıklarını belirtti.

Projeyi ilk olarak DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi yerleşkesinde test ettiklerini aktaran Hotar, "Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanma ve sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda şekillenen projemiz çevreye duyarlı şekilde hazırlandı. Çağımız teknolojilerini de içinde barındıran projemizin hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.