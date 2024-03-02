Üniversite öğrencileri ilk kayak heyecanını Ergan Dağı'nda yaşadılar

ERZİNCAN - Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ilk defa kayak yapmanın heyecanını yaşadılar.

Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımla ilerleyen, doğal ve tabii güzelliğiyle nadir kayak merkezlerinden birisi olan Ergan Dağı Kayak Merkezi, özellikle hafta sonunda kayak severlerle dolup taşıyor. Erzincan'ın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda vatandaşın akın ettiği Ergan Kayak Merkezinde renkli görüntüler oluşuyor. Ergan'da geçtiğimiz 15 aralıkta yeni sezonun başlamasıyla birlikte kayakçılar kayak keyfi yaşıyor. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının tadını çıkarıyor.

"İlk defa kayak heyecanı yaşayan üniversiteli öğrenciler Ergan Dağı'nda"

2019 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, DEÜ'lü öğrenciler, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi aldılar. İlk defa kayak yapan öğrenciler kendilerini çok şanslı gördüklerini belirterek Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini ifade ettiler. EBYÜ ile DEÜ arasında ki iş birliği çerçevesinde yaz aylarına doğru ise hiç deniz görmemiş EBYÜ'lü öğrenciler İzmir'de misafir olarak çeşitli etkinliklere katılacaklar.

Gerçekleştirilen faaliyetlerin amacının öğrencilere unutamayacağı ilk anları yaşatmak olduğunu belirten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolünün devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Şat İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Faaliyetimizin üçüncüsünü yapacağız. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Akademik, kültürel ve sportif anlamda. Bizler de bunu harekete geçirdik ve bu sene üçüncüsünü yapacağız. Oradan buraya hiç kar görmemiş, genel olarak söylemek gerekirse, hiç kar görmemiş çocukları alarak Erzincan'ımızı gezdirip kayak eğitimi veriyoruz ve tersine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerimizi Mayıs ayının sonlarına doğru alıp, o da genel olarak deniz görmemiş çocukları alarak İzmir'e götürüyoruz ve orada çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz. Burada bizim amacımız; öğrencilerimize dokunmak, olumlu anlamda ve öğrencilerimize unutamayacağı anlar yaşatmak. Öğrencilerin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Biz bu işi yapmaktan mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Öğrencilerden Ayşenur Bekar ise ilk defa kayak yapmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "İzmir'den geldik. İlk defa kayak yapıyorum, ilk defa Erzincan'a geliyorum. Heyecanlıyım ve çok keyif alıyorum şu anda" diye konuştu.