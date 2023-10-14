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Muhammed Turan Oğuzlar Kaymakamlığına atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Oğuzlar Kaymakamlığına atanan Muhammed Turan, görevine başladı. Turan, ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı ve ardından görevine başladı. Turan, 2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve 2022'de İçişleri Bakanlığının kaymakamlık sınavını kazandı.