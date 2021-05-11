İzmir'de 1 kişinin öldüğü akraba kavgasına 1 tutuklama
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İzmir'de 1 kişinin öldüğü akraba kavgasına 1 tutuklama

İzmir'de 1 kişinin öldüğü akraba kavgasına 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı husumetli iki akraba grubunun kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı husumetli iki akraba grubunun kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 9 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi 600 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki grubun silahlı kavgasında 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralılardan Cüneyt Elalmış, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

1 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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