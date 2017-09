İTO Meclis Toplantısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, İTO olarak oda seçimlerini uygun bir tarihte yapacaklarını belirterek, en geç gelecek hafta seçim takvimini paylaşacaklarını ifade etti.



Çağlar, İTO'nun eylül ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasında, küresel politik savaşların bir başka boyutu olan Arakan'da yaşananları kınadığını ifade etti.



Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve sağlam birlikteliğinin tüm dünyadaki mazlum milletler için önemli bir dayanak noktası olduğunu vurgulayan Çağlar, "Türkiye'nin her noktada büyümesi sadece bu ülkeyi değil, ezilenlerin umutlarını da büyütüyor. Açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamımız yüzde 5,1. Yani Orta Vadeli programda belirlenen yüzde 4,4 hedefinin de ötesine geçtik. TÜİK'in açıklamasına göre bu büyümede, en yüksek pay yatırımlara ait. Ben ticari faaliyet endeksimize, sanayi üretim endeksine ve piyasadaki güz hareketliliğine baktığımda, üçüncü çeyrekte yüzde 6'lık büyüme rakamını aşacağımızı tahmin ediyorum. Zaten not kuruluşları da hemen Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler." diye konuştu.



Çağlar, dünyanın 7 kıtasında lobi ve tanıtım çalışması gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda dünyanın en büyük altı ticaret odasının bir araya geldiği Moskova'daki C6 toplantısına katıldıklarını, İTO'nun da bu önemli platforma yedinci üye olarak davet edildiğini bildirdi.



Dünyayı çok daha köklü şekilde değiştirecek bir sürecin eşiğinde bulunulduğunu vurgulayan Çağlar, nesnelerin interneti, öğrenen makineler, yapay zeka, sürücüsüz araçlar, 3D yazıcılar, sanal para birimleri ve artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi konuların tıpkı internet gibi hayatımızın değişmez birer parçası olacağını ifade etti.



Çağlar, şunları kaydetti:



"Geleceğin ortak dili İngilizce değil, geleceğin dili, kod yazmak, bilgisayar programı yazmak, platform oluşturmak. Güvenlik meselesini, hava, kara ve deniz güvenliğimiz olarak ele almak yetmiyor, artık siber güvenlik en az diğerleri kadar önemli hale geldi. Bu yüzden, değişimin farkında olmak ve şimdiden gerekli yatırımları yapmak önemli. Almanya gibi ülkelerde hazırlık başlamış durumda. Almanya, 4. Sanayi Devrimi için 10 yılda 250 milyar dolar yatırım planlıyor."



İTO'nun büyük teknoloji firmalarının katılımıyla 27 Eylül'de Sanayi 4.0 semineri düzenleyeceğini bildiren Çağlar, teknolojinin ve kültürün gücünü ortak bir potada eritip ekonomik açıdan dimdik bir Türkiye haline gelmenin bugünden atacakları adımlara bağlı olduğunun altını çizdi.



Futuristanbul 11 Ekim'de



İbrahim Çağlar, İstanbul'un geleceğinin konuşulduğu, geleceğe yön verilen bir platforma dönüştürmek için 11 Ekim'de "Futuristanbul" projesini hayata geçireceklerini açıkladı.



İstanbul'da servis taşımacılığı yapabilmek için artık Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi'nin zorunlu hale geldiğini hatırlatan Çağlar, bu belgeyle kriterlerin belirlendiğini ve sektöre ciddi bir standart getirildiğini belirterek,"İşte bu uygulama ile birlikte inanıyorum ki bu işi layığıyla yapmayanlar çok kısa süre içerisinde sektörden temizlenip gidecek. Bu can damarı sektörümüzü ve bizi üzen olaylar son bulacak." ifadesini kullandı.



"Kuyumculuk sektörüne güvenimiz tam"



İbrahim Çağlar, kuyumculuk sektöründeki sertifikaların yüzde 90'ının sahte olduğuna dair medyada yer alan yanlış ifadelerden fazlasıyla rahatsız olduklarını ifade etti.



Söz konusu ifadelerin kullananların medyada yer almak için bu demeci verdiğini belirtmesinin ayrıca üzüntü verici olduğunu belirten Çağlar, "Geçmişinden bugüne güvene dayalı olan kuyumculuk sektörümüzle ilgili konuşurken daha özenli olmamızda yarar var. Bizlerin kuyumculuk sektörüne güvenimiz tamdır. Sizlerin de iyi bildiği gibi ticarette itibar her zaman paradan daha değerlidir." şeklinde konuştu.



İTO üye sayısı 404 bin



İTO Başkanı Çağlar, göreve başladığı gün 338 bin olan üye sayısının 404 bine ulaştığını, 191 milyon liralık bütçelerinin 277 milyona liraya çıktığını bildirdi.



Türkiye'nin son çeyrekte kaydettiği yüzde 5,1'lik büyüme rakamında, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyen İTO'nun çalışmalarının önemli bir payı olduğunu aktaran Çağlar, geçen ay KHK ile TOBB organlarıyla oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı aranacağını hatırlattı.



İTO seçimlerini uygun bir tarihte yapacaklarını belirten Çağlar, en geç gelecek hafta seçim takvimini paylaşacaklarını söyledi.



İTO'nun Berlin, Londra, Paris, Pekin, Sao Paulo ve Moskova ticaret odalarının üye olduğu C6 platformu üyeliği teklifi oy birliği ile kabul edildi.