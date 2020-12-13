İsviçre'de hastaneler alarm veriyor

İsviçre'nin en büyük 5 hastanesinde korona virüs salgını nedeni ile yoğun bakım doluluk oranları kritik seviyelere ulaştı.

İsviçre'nin en büyük 5 hastanesinde korona virüs salgını nedeni ile yoğun bakım doluluk oranları kritik seviyelere ulaştı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkenin sağlık sistemi zor günler geçiyor. İsviçre'nin en büyük 5 hastanesinin müdürü, hastanelerindeki doluluk oranlarının kritik seviyeye ulaşması nedeni ile Sağlık Bakanlığına mektup yazdı. Mektupta, ülkedeki vaka sayılarını azaltmak için acil önlemler alınması talep edildi.

Zürih, Bern, Basel, Lozan ve Cenevre'deki üniversite hastanelerinin müdürleri, salgın nedeni ile yoğun bakım yataklarında doluluk oranının giderek arttığını ve hayati tehlikesi olan hastaların ameliyatlarını erteleme noktasına gelindiğini belirtti. Müdürler, gelecek yılın başlarında üçüncü bir Covid-19 dalgası nedeni ile sağlık sisteminde bir çöküşü tetikleyebileceğinden korktuklarını ifade etti.

İsviçre medyasında yer alan haberlerde ise, Ekim ayından bu yana beş hastanede 4 binden fazla operasyonun ertelendiğini öne sürüldü.

İsviçre'de son zamanlarda her gün ortalama yaklaşık 5 bin yeni vaka tespit ediliyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1,3'ü son 28 günde Covid-19'a yakalandı.

Zürih Üniversite Hastanesi'nden Gregor Zuend yaptığı açıklamada, salgını kontrol altına almak için kayak yasağı da dahil olmak üzere tam bir kilitlenme gerektiğini ifade ederek, "Çok endişeliyim. Durum çok gergin. Bern, Zürih ve Aaragu'daki yoğun bakım üniteleri neredeyse tamamen dolu ve vaka sayısı hala artıyor" dedi.

Cuma günü İsviçre hükümeti, kısıtlamaları genişleterek, tüm restoranların, mağazaların ve barların saat 19.00'da kapatılacağını duyurmuştu.

İsviçre'de toplam vaka sayısı 320 bin 98'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 514'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı