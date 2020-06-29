İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 53'e ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 itibariyle yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Cevizlibağ'da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: DHA