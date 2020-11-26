İstanbul'da Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

26.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:16
İstanbul'da Kovid-19 denetimi

İstanbul'un tüm ilçelerinde polis ve belediye ekiplerince, vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapıldı.

İstanbul'un tüm ilçelerinde polis ve belediye ekiplerince, vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapıldı.

Denetimlerde polis ekiplerince toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirleri kontrol edildi.

Yerel yönetimlerce her bir pazar yeri için yönetici belirlenerek, pazarda esnafın ve vatandaşın kurallara uyup uymadığı denetlendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor

Kapasitesinin iki katı yolcu taşıyan minibüslere ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarını denetledi.

Polis ekipleri, kapasitesi 12 olan bir minibüste 29, kapasitesi 15 olan diğer minibüste ise 30 yolcunun bulunduğunu tespit etti.

İki minibüsün şoförüne 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Pazarda HES kodu denetimi

Bahçelievler'deki Perşembe Pazarı'nda zabıta ve belediye ekipleri denetim yaptı.

Pazar yöneticisi olarak görevlendirilen Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli Pelin Tekin ve diğer görevliler, pazar esnafının HES kodlarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri zaman zaman magafonla yaptıkları anonslarla vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Stadı önünde araçları durdurarak denetim yaptı.

Ekipler, bazı toplu taşıma araçlarındaki denetim sırasında sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilmesi hususunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Beyoğlu'nda da Kovid-19 denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nin girişinde maske kontrolü yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

İlgili Haberler

Son dakika! İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika! İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Tire Salı Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi
Tire Salı Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Arınç Bülent Turan Meral Akşener Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Berkun Oya Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da Kovid-19 denetimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 15:20:17. #1.15#
title