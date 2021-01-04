İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ
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İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ

04.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:53
İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İSKİ'den yapılan açıklamada Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 6 ilçede 30 saat su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İSKİ'den yapılan açıklamada Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 6 ilçede 30 saat su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İSKİ, Başakşehir Ispartakule mevki TCDD karayolu üst geçidi işi kapsamında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca'da su kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. Buna göre Esenyurt; Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar,  Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri Başakşehir; Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Avcılar; Yeşilkent mahallesi Büyükçekmece Karaağaç mahallesi, Arnavutköy, Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahalleleri, Çatalca; Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü saat 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

 

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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