İsrail'den savunma için 2,9 milyar dolarlık "gizli" bütçe - Haberler
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İsrail'den savunma için 2,9 milyar dolarlık "gizli" bütçe

İsrail'den savunma için 2,9 milyar dolarlık
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail Meclisi Maliye Komitesi, "gizli" amaçlar için kullanılmak üzere 9 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 2,9 milyar dolar) ek savunma bütçesini onayladı.

İsrail Meclisi Maliye Komitesi, "gizli" amaçlar için kullanılmak üzere 9 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 2,9 milyar dolar) ek savunma bütçesini onayladı.

"Israel HaYom" gazetesinde yer alan haber de, "2021 yılı için devam eden bütçe tahsis sürecinin bir parçası olarak Mecliste 8 saatlik toplantının ardından ek bir savunma bütçesi onaylandı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bütçenin hedeflerinin "gizli" olduğu vurgulanan haber de, bu adımın " İran'ın nükleer programını kısmaya yönelik diplomatik çabaların başarısız olması durumunda İsrail'in son çare olarak bu ülkeye karşı askeri harekat için acil durum planları hazırladığına" dair raporların ardından geldiğine dikkati çekildi.

Tel Aviv yönetimi zaman zaman, "nükleer silah elde etme çabalarını sürdürmesi halinde İran'ın tesislerine askeri operasyon düzenleyeceği" tehdidinde bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 20 Aralık'ta İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı "oyalama stratejisine" karşı yakında "açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini" söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "İran nükleer tehdidinin, bir anlaşma olsun ya da olmasın, kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi" gerektiğini belirtmişti.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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