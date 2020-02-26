İran seferler iptal; Uçaklar geri dönüyor
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İran seferler iptal; Uçaklar geri dönüyor

SİVİl Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

26.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:33
İran seferler iptal; Uçaklar geri dönüyor

SİVİl Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil  iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denidi. 

Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

 


Kaynak: DHA

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