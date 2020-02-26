İran seferler iptal; Uçaklar geri dönüyor

26.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:33

SİVİl Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denidi.

Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

Kaynak: DHA