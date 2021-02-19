İran'da muhafazakarların en büyük grubu, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına karşı
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İran'da muhafazakarların en büyük grubu, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına karşı

19.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:46
İran'da muhafazakarların en büyük grubu, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına karşı

İran'da muhafazakar kanadın en büyük grubu olarak bilinen Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Haddad Adil, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı yönünde mesajlar veren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a adaylık izni verilmeyeceğini söyledi.

İran'da muhafazakar kanadın en büyük grubu olarak bilinen Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Haddad Adil, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı yönünde mesajlar veren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a adaylık izni verilmeyeceğini söyledi.

İran'ın "Entekhab" haber sitesine göre, başkent Tahran'da düzenlenen İslami Öğrenciler Birliği Siyasi Konferansı'nda konuşan Adil, bir önceki seçimde adaylığı veto edilen Ahmedinejad'ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olma planlarına değindi.

Ahmedinejad'ın adaylığına izin verilmeyeceğine işaret eden Adil, "Böyle bir şey olmayacak. Bir önceki seçimde de olmamıştı. Şu anda 4 yıl geçti ve bu durum daha da kötüleşti. Hangi sebeplerle (Ahmedinejad'ın adaylığı) olmamışsa bu kez bu sebepler daha da arttı." dedi.

Ahmedinejad, son yıllarda ülke yönetimine karşı eleştirilerde bulunuyor

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, adaylığını henüz kesin olarak duyurmasa da en az bir dönem daha cumhurbaşkanı olma planları yaptığına ilişkin güçlü işaretler veriyor ancak öncelikle Anayasayı Koruyucular Konseyinden (AKK) onay alması gerekiyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Eylül 2016'da Ahmedinejad'a seçimlere katılmamasını tavsiye ettiğini açıklamıştı. Seçimlerde aday olmak isteyenlerin yeterliliğini denetleyen AKK da 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı yarışmak isteyen Ahmedinejad'ın adaylığını reddetmişti.

Hamid Bekayi ve Rahim Meşai gibi yakınları "yolsuzluk" suçlamalarıyla hapse atılan Ahmedinejad, son yıllarda sık sık Ruhani hükümetine sert suçlamalar yöneltiyor. Ahmedinejad, Hamaney ve ölümünden önce General Kasım Süleymani'yi eleştiren açıklamalar yapmaktan kaçınmamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı, Mart 2018'de Süleymani'ye yazdığı mektupta, Bekayi'nin "hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kasım Süleymani'yi "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

Ahmedinejad'ı destekleyen bir grup, 10 Şubat'ta Tahran'daki evinin yakınlarında toplanarak, kendisinden cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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