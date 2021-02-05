İnsan hakları örgütlerinden Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot çağrısı

İnsan hakları örgütleri, Çin'in kitlesel insan hakları ihlallerini protesto amacıyla Pekin'de düzenlenecek 2020 Kış Olimpiyatları'nı boykot çağrısında bulundu.

Guardian'ın haberine göre, 180'den fazla insan hakları örgütü, Pekin'in ev sahipliği yapacağı 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesine yönelik açık mektup yayınladı.

Mektupta, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2015 Pekin Olimpiyatları'ndan itibaren özgürlük ve insan hakları konusunda baskı uyguladığını belirtilerek, olimpiyatların Çin hükümetini cesaretlendirmemesi için ülkeleri 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot etmeye çağırdı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) daha önce Çin'in insan haklarının ihlallerinin iyileştirilmesi için olimpiyatların katalizör olacağını savunması eleştirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), IOC'nin bir insan hakları ihlallerini değerlendirmesi yapmamasını başarısızlık olarak değerlendirdi.

Uzmanlar, Çin'de insan hakları ihlallerinin azalmak bir yana artmaya devam ettiğini söylüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, boykot çağrılarına ilişkin, bu tür eylemlerin uluslararası toplum tarafından desteklenmeyeceği ve başarılı olmayacağını savundu.

ABD'den boykot çağrısına olumsuz yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki boykot çağrılarına, "Şu anda Pekin Olimpiyatları ile ilgili duruşumuzu veya planlarımızı değiştirmeyi düşünmüyoruz." cevabını verdi.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi ise boykot kararının sporcuları olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer