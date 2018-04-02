İlkokul Öğrencileri, Yetiştirdikleri Fidanları Toprakla Buluşturdu

Kütahya'da ilkokul öğrencileri, pet şişeler içerisinde meşe palamudundan yetiştirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

Gönüllü vatandaşlarca ormanlık alanlarda toplanan meşe palamutlarını pet şişeler içerisinde filizlenmelerini sağlayan ilkokul öğrencileri, yetiştirdikleri fidanları dikmenin heyecanını yaşadı.

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi içerisindeki alanda düzenlenen fidan dikme etkinliğinde fidanları anne ve babaları ile üniversite öğrencisi abla ve ağabeylerinin yardımıyla diken ilkokul öğrencileri, fidanlarının yanına birer tane de Türk bayrağı da dikti.

Gönüllü vatandaşlardan Kemal Yarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sonbaharda, ormanlık alanlarda topladıkları meşe palamutlarını çocuklara dağıttıklarını, onların da öğretmenleriyle anne ve babalarının yardımıyla pet şişelere ekerek filizlenmelerini sağladıklarını söyledi.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren ağaç sevgisini kazandırmak ve onların doğaya ve yeşile sahip çıkmalarını öğretmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Yarcı, şöyle konuştu:

"Biz 5 gönüllü arkadaş olarak Kapılar, Köprüler, Dahiler, Deliler adıyla bir grup oluşturmuştuk. Grup olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu fidan dikme etkinliğimiz de buradan yola çıkılarak yapılan bir etkinlik. Bizim felsefemize göre, görürsen, duyarsan, seversen, sorumlusun. Biz orman yangınlarını, bozkırları gördük ve kendimizi sorumlu hissettik. Bu sorumluluk bilinciyle doğadan topladığımız meşe palamutlarını çocuklarımızın yetiştirmelerini sağladık. Bugün çocuklarımızla birlikte bu fidanlarımızı dikmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Fidan dikme etkinliğini şehitlere ithaf ettiklerini de aktaran Yarcı, çocukların fidan dikme heyecanlarının yanı sıra fidanlarının yanlarına Türk bayraklarıyla da şehitleri andıklarını sözlerine ekledi.