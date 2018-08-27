İlk Hacı Kafilesi Gazze'ye Döndü

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Refah Sınır Kapısı'nda yakınlarını bekleyen Filistinliler

Otobüsün sınır kapısından girişi

Hacıların otobüsten inmesi ve yakınları ile sarılması

Filistinli Hacı Memduh Ebu Ubeyd ile röportaj REFAH (AA) Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Filistinli hacıların ilk kafilesi Gazze'ye döndü.

112 kişiden oluşan ilk kafile Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı.