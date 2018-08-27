İlk Hacı Kafilesi Gazze'ye Döndü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Refah Sınır Kapısı'nda yakınlarını bekleyen Filistinliler Otobüsün sınır kapısından girişi Hacıların otobüsten inmesi ve yakınları ile sarılması Filistinli Hacı Memduh Ebu Ubeyd ile röportaj REFAH (AA) Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Filistinli hacıların ilk...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Refah Sınır Kapısı'nda yakınlarını bekleyen Filistinliler
Otobüsün sınır kapısından girişi
Hacıların otobüsten inmesi ve yakınları ile sarılması
Filistinli Hacı Memduh Ebu Ubeyd ile röportaj REFAH (AA) Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Filistinli hacıların ilk kafilesi Gazze'ye döndü.
112 kişiden oluşan ilk kafile Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı.