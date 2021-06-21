İletişim Başkanı Altun: "Bugün Yeni Bir Başlangıç Yapın, Sevdiklerinizi Değil Sigarayı Bırakın"
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İletişim Başkanı Altun: "Bugün Yeni Bir Başlangıç Yapın, Sevdiklerinizi Değil Sigarayı Bırakın"

İletişim Başkanı Altun: 'Bugün Yeni Bir Başlangıç Yapın, Sevdiklerinizi Değil Sigarayı Bırakın'
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 1 yılda sigara ve tütün bağımlılığı dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldı. Bugün yeni bir başlangıç yapın, sevdiklerinizi değil sigarayı bırakın. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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