Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
Iğdır'da devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
10.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:06
Iğdır'da devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı ekipler Türkiye-Ermenistan sınırı Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında kaza yaptı. Yaşanan kazada yol kenarına devrilen araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR
Kaynak: İHA