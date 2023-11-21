Ermenistan, Kara Mayını Üreten Ülkeler Listesine Eklendi

Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya (ICBL) adlı sivil toplum kuruluşu, '2023 Kara Mayını Takip Raporu'nu yayınladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ICLB'nin raporda mayın üreten ülkeler listesine Ermenistan'ı da eklediğini duyurdu.

Kara mayınlarını ve misket bombalarını gözlemleyerek uluslararası anlamda yasaklanması için çalışan ICLB, mayınlarla ilgili 2023 raporunu yayınladı. Raporda "Anti-personel mayın üreten ülkeler listesine Ermenistan'ı da ekledi, böylece liste toplam 12 ülkeye ulaştı: Ermenistan, Çin, Küba, Hindistan, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Singapur, Güney Kore ve Vietnam. Üretici olarak listelenen ülkelerin çoğunun aktif olarak üretim yaptığına inanılmamaktadır ancak gelecekte bunu yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir" ifadeleri yer aldı.

"340 AZERBAYCANLI MAYIN KURBANI OLDU"

2020 yılından savaşın bitimine kadar süren mayın saldırılarının belgelenmiş olduğunu belirten Hacıyev, "Landmine Monitor 2023, antipersonel mayın üreten ülkeler listesine Ermenistan'ı da ekledi. Ermenistan'ın inkarına rağmen bu gerçek, Azerbaycan'ın 2020'de 44 Gün Savaşları'nın sona ermesinden bu yana Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına kara mayınları taşıdığı ve yerleştirdiği yönündeki iddialarını bir kez daha kanıtlamaktadır.

Kurtarılmış bölgelere erişimle birlikte teknik araştırmalar yoluyla Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın o zamanlar işgal altında olan topraklarına milyonlarca kara mayını yerleştirdiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda Kasım 2020'den bu yana 340'tan fazla Azerbaycanlı kara mayını patlamasının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.