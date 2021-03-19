İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi."
19.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:57
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan