İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi."
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İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi."

19.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:57
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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