Honda Insight 2019, Honda'dan Yeni Lüks Hidrit Sedan

2019 Honda Insight, Honda'nın yeni Hibrit Sedan Otomobili.



Honda Civic ve Accord Modelleri arasında yerleşecek yeni melez sedan otomobili, 2019 Honda Insight 'ı duyurdu.

Honda, Civic ve Accord hibrit modelleri arasındaki bir fiyata mal olacak yeni lüks hibrit sedan modelini 2019 Insight'ı duyurdu. Clarity ve Plug-in hibritinden farklı olarak "Series Hybrid" olarak adlandırılan 60 hücreli lityum-iyon pil sistemine yanında 1.5 litre motor eşlik ediyor.

151 toplam beygir gücü ve hafif bir yapı ile, kendi sınıfında en iyi güç-ağırlık oranını sunuyor.

Yeni Honda Insight 2019 100 km'de 3.3 Litre Tüketim



1999 yılında tanıttığı birinci nesil Insight ile ABD'nin ilk hibrit araç üreticisi olan Honda; optimize edilmiş aerodinamik yapıya ve hafif alüminyum gövdeye sahip bu modelde sunduğu teknoloji ile otomotiv endüstrisinde yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. O dönemde 100 km'de 3,3 litrelik tüketim değeriyle ABD'de EPA onaylı en verimli benzinli araç olarak kabul edilen Insight; aynı zamanda Honda'nın Integrated Motor Assist (IMA) hibrid sistemini kullanan ilk modeli olma özelliğine sahipti. 2009 yılında yeniden yollara çıkan ikinci nesli IMA sistemi ile en ulaşılabilir hibrit araçlardan biri olmayı başaran Insight; 5 kapılı ve 5 koltuklu tasarımı ile daha fazla yaşama alanı ve fonksiyonellik sunuyordu.

Honda'nın tamamen yenilediği ve önümüzdeki yıl yollara çıkaracağı Yeni Honda Insight ise; geleneksel araç kullanıcılarının arzuladığı stil, detay, üstün özellikler ve performansı yerine getirirken; bütün bu niteliklerden ödün vermeyi gerektirmeyen bir hibrit araç olarak öne çıkıyor. İlk iki nesilden farklı olarak yeni Honda Insight diğer kompakt hibrit araçlarla eşdeğer bir yakıt ekonomisi sunan Honda'nın yeni iki motorlu hibrit sistemi ile donatılıyor. Yeni Honda Insight; Civic, CR-V, Clarity Fuel Cell, Clarity Electric and Clarity Plug-in Hybrid de dahil olmak üzere Clarity ailesi ve 2018 yılı başlarında bayilerde yerini alacak olan Honda Accord Hybrid ile birlikte Honda'nın Greensburg, Indiana fabrikasında üretilecek.

Yeni Honda Insight 2019 Galeri

2019 Honda Insight ile ilgili tüm detaylar burada

Honda

Engadget

https://www.teknotalk.com/honda-insight-2019-62842/