Hırsızlar önce kameralara sonra da polise yakalandı
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Hırsızlar önce kameralara sonra da polise yakalandı

Gaziantep'te otodan hırsızlık yapan 2 şahıs önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı.

Hırsızlar önce kameralara sonra da polise yakalandı
20.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:39

Gaziantep'te otodan hırsızlık yapan 2 şahıs önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı.

Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. 2 şüpheli bir otodan hırsızlık yaptı. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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