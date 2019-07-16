Hidrokarbon önerisini reddeden Rumlara yanıt

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Kıbrıs Rum siyasal parti liderlerinin, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini reddetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Hidrokarbon önerisini reddeden Rumlara yanıt

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Kıbrıs Rum siyasal parti liderlerinin, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini reddetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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