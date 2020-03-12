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Çanakkale, Türkiye, Ekonomi

"Heykel" değil pasta yapıyorlar

Çanakkale'de 40 yıldır faaliyet gösteren bir gıda firması, bibloyu andıran butik pastalarla katıldığı yarışmalarda başarılar kazandı.

12.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:06

Çanakkale'de 40 yıldır faaliyet gösteren bir gıda firması, bibloyu andıran butik pastalarla katıldığı yarışmalarda başarılar kazandı.

Hasan Çoban'ın sahibi olduğu firma 6 yıldır heykeli andıran butik pastalar yapıyor.

Şeker hamurundan, bilek gücü, yetenek ve ince işçilik gerektiren pastalar üreten şirket, başarılı olunca ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı.

Yarışmalarda başarılar elde eden firmanın, film sahneleri, ünlü kişiler ve önemli olayları konu alan ürünleri büyük ilgi görüyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Hasan Çoban, butik pastacılığın son yıllarda dünyada çok hızlı ilerleyen bir sektör haline geldiğini söyledi.

Kendilerinin de bu trende ayak uydurmaya çalıştığını belirten Çoban, "Dünya genelinde ciddi yarışmalara katıldık. Tabii bu basamak basamak oldu. Önce Türkiye'deki yarışmalara katıldık, daha sonra uluslararası yarışmalar, Avrupa'daki yarışmalar... Çok şükür hepsinde birinciliklerimiz oldu. Türk bayrağımızı her alanda dalgalandırıp Türk'ün gücünü ispatlamış olduk." dedi.

Çoban, son olarak Almanya'nın Stuttgart kentinde 5 gün süren Dünya Gastronomi Olimpiyatları'na, "Galaksi Koruyucuları" temalı pastayla katıldıklarını dile getirdi.

Bu organizasyonda yaklaşık 2 bin 500 eserin yer aldığına işaret eden Çoban, "Altın madalya alarak Türk bayrağını Almanya'daki bu yarışmada da dalgalandırdık. Bu bizim için hem ülkemiz hem de Çanakkale adına büyük bir onur oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Lüksemburg'daki olimpiyatlarda "Karayip Korsanları" ve "Gandalf" temalı pastalarla altın madalya kazandıkları bilgisini veren Çoban, Yunanistan'daki Orta Avrupa Gastronomi Yarışması'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı başardıklarını aktardı.

"Bir eseri ortaya koymak bazen 60 günü buluyor"

Çoban, her yarışmada farklı bir eserle mücadele verdiklerini, bunun da ciddi çalışma süreci gerektirdiğini vurguladı.

İzmir'de 17 ülkenin katıldığı bir yarışmada "The Godfather" temasıyla birinci olduklarını anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Her yarışma bizim için yeni bir heyecan. Kesinlikle başarı hedefiyle yola çıkıyoruz. Ekip çok güçlü. Yarışma sonunda katılımcıların ve davetlilerin bize hayran olup izlemelerini görmek ayrı bir keyif. İstanbul'da katıldığımız yarışmada Jack Sparrow'un 'Shiny' eseriyle birinci olduk. Artık çok iyi olduğumuzun farkındayız, bunu net bir şekilde görüyoruz. Artık Türkiye'deki yarışmaları geçtik, dünya arenasındaki yarışmalardayız. Buralarda eserlerimize ciddi ilginin olduğunu görüyoruz. Çünkü pastadaki benzetme modelini yapabilmek çok zor bir iş. Dünyada bilinen benzer çok başarılı eserler var, görüyoruz. Uzak Doğulular da bu konuda gerçekten başarılı ama benzetme konusunda bizim artılarımız olduğu için ustalığımız daha farklı bir boyuta giriyor, başarıda en üst noktaya çıkıyoruz."

Çoban, eserlerin büyük özen ve dikkat sonucu ortaya çıktığını, bazen bir pasta için 60 gün uğraştıklarını dile getirdi.

Pastaları şeker hamurundan ürettiklerini, kesinlikle krema ya da başka yardımcı ürün kullanmadıklarını vurgulayan Çoban, "Ekstra şeker ilaveleri ile bunu güçlendiriyoruz. Eser durdukça daha da sertleşiyor. Bozulma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yurt dışındaki yarışmalara giderken eserlerin transferinde ciddi dikkat ve özen gösteriyoruz. Bunun için ciddi paralar harcıyoruz. Bu iş için özel şirketler var, onlardan yardım alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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