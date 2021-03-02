HDP'li Piroğlu, işçi sınıfının kazanımlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi
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HDP'li Piroğlu, işçi sınıfının kazanımlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

02.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:16
HDP'li Piroğlu, işçi sınıfının kazanımlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, işçi sınıfının kazanımlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, işçi sınıfının kazanımlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, salgın sürecinin, "işçi sınıfına karşı saldırının bahanesi haline geldiğini" öne sürdü.

"Saldırı dalgasına İstanbul'daki bazı belediyelerin de ortak olduğunu" kaydeden Piroğlu, Maltepe Belediyesinde uzun süredir devam eden toplu iş görüşmelerinin, "belediye başkanının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tıkandığını" söyledi.

Grevin, işçi sınıfının kazanılmış yasal bir hakkı ve işçinin toplu iş sözleşmesi yapabilmek adına kullanılan en önemli silah olduğunu belirten Piroğlu, Maltepe Belediyesinde başlayan grevi kırmak için bu ilçe belediyesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çabaladığını dile getirdi. Piroğlu, grevin sonlanması için işçilerin üzerinde baskı kurulduğunu savundu.

Salgının ve grev nedeniyle biriken çöplerin, işçilerin haklarının gaspının bir nedeni olamayacağını ifade eden Piroğlu, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin, İstanbul'da sendika şubesinin tutumunu yok sayarak toplu sözleşmeyi imzaladığını, bunun kabul edilebilecek bir tutum olmadığını aktardı.

Piroğlu, "Biz, işçi sınıfının kazanımlarını yükseltmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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