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Haydar Ali Yıldız: "Yeni dönemin spor kurallarını inşa ediyoruz"

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, korona virüs salgını sonrasında yapılan ilk spor organizasyonu olan 8. Fetih Kupası ile ilgili, "Yeni dönemin spor kurallarını inşa ediyoruz" dedi.

Haydar Ali Yıldız:
28.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:17

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, korona virüs salgını sonrasında yapılan ilk spor organizasyonu olan 8. Fetih Kupası ile ilgili, "Yeni dönemin spor kurallarını inşa ediyoruz" dedi.

Korona virüs salgını sonrasında geçilen yeni normal dönemde gerçekleştirilen ilk spor organizasyonu olan 8. Fetih Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da turnuva ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldız, salgın sonrası yaptıkları ilk spor organizasyonunda tüm tedbirleri aldıklarının altını çizerek, "İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Diğer taraftan Türkiye'de ilk defa pandemi sonrası bir spor organizasyonunu Okçular Vakfı olarak gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Dünya Okçuluk Federasyonu'nun da açıkladığına göre dünyada da ilk uluslararası ölçekte bir okçuluk spor organizasyonu. Dünya Sağlık Örgütü'nün en az risk taşıyan spor kategorilerinde sayması bizi biraz rahatlattı. Geride bıraktığımız 7 Fetih Kupası'nda amacımız hem gençlerimize hem vatan, medeniyet, tarih vatan şuuru aşılamaktı. Hem de uluslararası ölçekte Fatih Sultan Mehmet Han'ın vizyonuna uygun dünyanın en iyi sporcularını burada yarıştırmak. Dünyanın en iyi sporcularını burada yetiştirmiş bir vakıf olarak başarılı organizasyon olarak tarihe kaydoldu. 8. Fetih Kupası'nda hazırlıklarımızı yine Dünya Şampiyonları'nın yarıştığı bir organizasyon olarak planlamıştık. Salgın dolayısıyla gerçekleştiremedik. Ulusal düzeyde hazırlıklarımızı yapmıştık ama alınan kısıtlama kararları, şehirden şehire geçişlerin kısıtlanmış olması dolayısıyla korona virüs kurallarına göre gerek Sağlık Bakanlığımız gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile koordineli şekilde bir okçuluk müsabakası gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Alınabilecek tüm tedbirler alınmış vaziyette"

8. Fetih Kupası'nda korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin detaylarını paylaşan Başkan Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Aldığımız tedbirler şunlar; birincisi kimse kayıt olmadığı müddetçe tesise alınmayacak. Akreditasyon kaydının yapılmış olması lazım. Kaydı bulunanlara maske takma zorunluluğu ve ateşleri ölçülüyor. Ateşleri ölçüldükten sonra dezenfektanları veriliyor. Maskesini takmak suretiyle tesise alınıyor. Sporcularla ilgili aldığımız tedbirler var. Birincisi maske takma zorunluluğu var. Sadece atış anında maskeyi çıkarabiliyorlar. Gidiş gelişlerde mutlaka maske takılıyor. 1 buçuk metre sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılıyor. Aynı şekilde kullandıkları aletler oklar ve yaylar dezenfekte edilmiş vaziyette. Oturdukları sandalyeler isimlerinin yazılı olduğu kendilerine ait sandalyeler. Sporcuların hepsi testten geçirildi. Pozitif çıkanlara yarışma hakkı verilmedi. Negatif olanlar yarışmaya katılabiliyorlar. Ağırlıklı olarak milli takım sporcularımız burada. Mete Gazoz, Yeşim Bostan, Ecem Anagöz bunlar bildiğimiz sporcularımız. Tek kullanımlık suları var açıp içip tüketiyorlar. Ok yay alışverişinde ikinci kişinin aldığı malzeme mutlaka dezenfekte ediliyor. Hedef kağıtlarına sadece oku atan sporcu dokunabiliyor. Düşündüğümüzde alınabilecek bütün tedbirler alınmış vaziyette."

"Yeni dönemin spor kurallarını inşa ediyoruz"

Başkan Yıldız, turnuvanın ödül töreninde madalya kazanan sporcuların madalyasını bırakılan masadan alacağını ifade ederek, "Yarın ödül törenimiz olacak. Ödül töreninde de alıştığımız sistem olmayacak. Madalyayı boynuna takma kupayı verme şeklinde değil. İsmi okunanın madalyası dezenfekte edilmiş bir şekilde masaya bırakılacak. Sporcu oradan madalyayı alacak. Böylece başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere tribünde de seyircisiz yalnızca sporcuların anne veya babalarına yalnızca bir kişilik kontenjan verilecek. 400 kişilik bir tribünümüz var. 1 buçuk metre sosyal mesafe ve maske şartıyla yaklaşık 90 kişi alabileceğiz. Tedbirleri elden bırakmadan yeni normalin de ilk spor müsabakasını gerçekleştiriyoruz. Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve spor dünyasının da gözü burada. Pandemi kurallarına göre bir spor organizasyonu nasıl gerçekleştirilir. Biz şunu ifade ediyoruz. Fetih, inşa etmektir, başlamaktır. İhya etmektir, ihlas etmektir. Biz de yeni dönemin spor kurallarını inşa ediyoruz ihya ediyoruz ve yeni döneme bir başlangıç yapıyoruz. Bu, bundan sonraki organizasyonlara da örnek teşkil edecek. Final ödül töreninde Cumhurbaşkanımızın hitapları olacak. Akabinde İstanbul fetih kutlamasını yapacağız. 8. Fetih Kupası olarak spor organizasyonu korona virüs kurallarına göre gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu yıl seyircisiz yapıyoruz milletimizden bizi affetmelerini istiyoruz. Yoksa ilgi alaka bizi son derece memnun ediyor. Medyada ve sosyal medyada ilgi gösteriliyor. Sosyal medyada burada olan biteni paylaşıyoruz. Hata yapmamaya çalışıyoruz çünkü örnek bir organizasyon. Başaracağımıza inanıyorum. Fatih Mehmet Han'ın onun vizyonun uygun bir okçuluk müsabakasını fetih kutlamasını gerçekleştireceğimize inanıyorum. Fetih günümüz kutlu olsun Burada yarışacak sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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