Bilecikli Sporcu Buğlem Heybetloğlu Judo Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Bilecikli sporcu Buğlem Heybetloğlu judo şampiyonasında bronz madalyanın sahibi oldu.

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Okul Sporları Küçükler Türkiye Judo Şampiyonasında Bilecikli sporcu Buğlem Heybetoğlu 57 kilogramda yarıştı ve Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuyu ve antrenör Serkan Can'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK