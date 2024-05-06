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Bilecikli Sporcu Buğlem Heybetloğlu Judo Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleşen Okul Sporları Küçükler Türkiye Judo Şampiyonasında Bilecikli sporcu Buğlem Heybetoğlu 57 kilogramda yarıştı ve Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecikli sporcu Buğlem Heybetloğlu judo şampiyonasında bronz madalyanın sahibi oldu.

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Okul Sporları Küçükler Türkiye Judo Şampiyonasında Bilecikli sporcu Buğlem Heybetoğlu 57 kilogramda yarıştı ve Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuyu ve antrenör Serkan Can'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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